Auto ibride, come funzionano e quali vantaggi garantiscono

Lo stesso discorso vale anche per la rete elettrica a 22,5 Volt, utilizzata al momento solo da Mazda, che utilizza al posto di una batteria un supercondensatore, che accumula e dissipa energia molto rapidamente. Ci sono poi le mild hybrid con una rete dedicata a 48 Volt e un accumulatore agli ioni di litio. Una tecnologia piuttosto costosa e, per questo motivo, riservata a modelli per i quali l’upgrading del prezzo non influisce molto sulle motivazioni d’acquisto.

Le ibride pure, o full hybrid, costano un po’ di più delle mild paragonabili a livello di taglia e dei modelli con il solo motore termico, ma garantiscono la possibilità di muoversi a costi ed emissioni zero, sebbene solo a bassa andatura e in città. In questo contesto, dopo un breve apprendistato, è facile autoricaricare la batteria (più capiente di quella delle mild hybrid) nei rallentamenti per accumulare energia da spendere, poi, per marciare elettricamente. Fuori città, però, il motore elettrico se ne sta a riposo e, quindi, non si ottengono consumi inferiori rispetto a un modello paragonabile non ibrido.

Le plug-in sono le ibride più sofisticate. Quindi, costano più di tutte le altre, perché nella rete a 48 Volt integrano batterie al litio piuttosto capienti, che si possono rifornire anche dalla rete elettrica esterna, e hanno un’indole che si adatta perfettamente sia all’uso cittadino quotidiano sia a quello extraurbano. Infatti, con le batterie cariche in media possono muoversi elettricamente nel traffico per una cinquantina di chilometri, percorrenza che cala fuori città dove però possono superare anche i 100 orari e nei lunghi viaggi sono sfruttabili come modelli tradizionali. Insomma, sono elettriche on-demand.