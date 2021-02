Auto ibride al raddoppio mentre le elettriche triplicano le vendite in Europa Le vendite di vetture elettrificate sono aumentate molto in Europa nel 2020. E ancora di più in Italia. Ecco quanto emerge dall'analisi dell'Associazione europea dei costruttori automobilistici, dalla quale emerge anche la contrazione delle vendite dei modelli con motori termici tradizionali di Massimo Mambretti

L'arrembaggio delle vetture spinte da powertrain elettrificati è stato evidente lo scorso anno in Europa. Lo evidenzia l'Acea, cui fanno capo tutti brand automobilistici europei, sottolineando la forte accelerazione registrata nell'ultimo trimestre del 2020.

Mini Cooper Countryman

Lo scorso anno il supporto degli incentivi varati da molti Stati è stato un vero toccasana per la diffusione delle auto elettrificate. In Europa, complessivamente, fra ibride di ogni genere e full electric se ne sono vendute 2.282.632 unità, che costituiscono il 22,4% degli oltre 15 milioni di auto consegnate nel Vecchio Continente lo scorso anno. In sostanza, le vendite dei modelli ibridi è più che raddoppiato, mentre quelle delle auto a emissioni zero è più che triplicato. Significativo quanto registrato nell'ultimo trimestre dell'anno, poiché in questo periodo le vendite delle full-electric passando da 130.000 a mezzo milione di unità hanno superato quelle delle ibride. Notevole la performance italiana delle ibride plug-in ed elettriche pure nell'ultimo trimestre dell'anno poiché, complessivamente, le loro vendite hanno eguagliato quelle dei nove mesi precedenti. Un risultato a cui, indubbiamente, ha contribuito anche il forte supporto delle promozioni delle case, suggerito dalla necessità di raggiungere l'obiettivo di rispettare i limiti di emissioni fissati dalla normativa europea.

Ibrida pura Lexus Ux

Auto ibride ed elettriche, in Italia mild e full hybrid sugli scudi

In Italia, l'offensiva elettrica è stata guidata dai modelli con elettrificazione leggera a 12 e 48 V e dagli ibridi puri, grazie anche al fatto che sono meno costosi degli altri. Infatti, nel 2020 ne sono stati venduti il doppio rispetto all'anno precedente, ovvero più di 220mila. Bene anche le ibride plug-in, ancora più sostenute dagli incentivi statali e dalle promozione delle case, dato che le loro vendite sono più che quadriplicate, sebbene in quantitativi assoluti la crescita sia passata da più di 6mila a più di 27mila unità. Considerando che lo scorso anno sono state a lungo disponibili solo proposte di categoria premium, molto buono anche l'exploit delle full electric poiché le consegne sono passate dalle quasi 11mila del 2019 a oltre 32.000 unità.

Mild Hybrid Fiat 500

Auto ibride ed elettriche, ridimensionano le termiche ma non le Gpl

L'avanzata delle auto elettrificate, di ogni genere e categoria, si riflette ovviamente sulle vendite dei modelli con motori termici anche se questi continuino a essere i più venduti in assoluto. In Europa nel 2020 le vetture a benzina sono state scelte da quasi 5,8 milioni di automobilisti, che sono molti meno dei 9,2 del 2019. Siamo quasi vicini a un dimezzamento del gradimento. Lo scorso anno è andata un po' meglio alle diesel poiché, seppure ancora in calo rispetto a quelle del 2018 le vendite si sono attestate a più di 3,1 milioni, contro i 4,8 milioni del 2019. Insomma, l'emorragia è stata di circa un terzo.

Auto elettriche Suv

Per completare la carrellata sull'andamento del mercato automobilistico europeo del 2020 occorre dare uno sguardo anche alle auto con sistemi di alimentazione alternativi: etanolo da noi praticamente inesistente, Gpl e metano le cui vendite complessive si sono attestate a poco più di 300mila unità. A tirare la compagine sono state le vetture a Gpl, anche in questo specie nell'ultimo trimestre quando le vendite sono cresciute del 70%.