Auto ibride, tuti i modelli da città a quelli in arrivo nei prossimi mesi di Corrado Canali

Sono un'alternativa alle elettriche con il vantaggio di viaggiare senza patemi d'animo per dove rifornire. A proporlesono molti costruttori generalisti che le offrono anche in coppia: berlina o suv o entrambi per non alimentare conflitti in famiglia.

Ibrido in tutte le salse: mild, full o plug-in. Ecco l'opzione elettrificata che si contrappone all'elettrico. Lo sanno bene i costruttori che in qualche caso puntano sulla doppia alimentazione in attesa che l'elettrico prenda definitivamente il largo. E non soltanto perchè ci vorrà più tempo per arrivare alla mobilità di massa 100% elettrica. Ma perché la facilità di impiego dell'ibrido rispetto all'elettrico fà ancora la differenza. Così come la scelta fra citycar e urban suv non è ancora vinta del tutto dai modelli a ruote alte. Nelle famiglie allargate ai figli, anzi, resta la soluzione ideale per accontentare tutti. Ecco allora le nuove coppie ibride già pronte e quelle che si formeranno nei prossimi mesi in attesa che altri marchi scendano anche loro in campo