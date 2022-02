Auto a idrogeno, Renault allarga l'offerta green: non solo ioni li litio ma anche fuel cell

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'auto a idrogeno entra nei programmi di Renault. Il marchio transalpino, in occasione della pubblicazione dei risultati commerciali, ha presentato le nuove uscite in arrivo nei prossimi anni. Tra le novità non è mancata l'anticipazione di una concept car a idrogeno, elettrica con fuel cell, pronta ad essere svelata a maggio 2022. Progettata sotto la direzione di Gilles Vidal, direttore del design di Renault, questa concept va nella direzione dell'obiettivo di raggiungere un mix energetico al 100% elettrico entro il 2030. Dopo aver creduto in anticipo sulla mobilità elettrica, come conferma il debutto della Zoe nel 2013, ora il gruppo francese punta ad allargare la propria offerta di modelli in grado di rispondere alla transizione energetica sottolineando come ci potranno essere alternative all'elettrico puro.

5 elettriche in arrivo nel 2024

Oltre all'annuncio della nuova concept car a idrogeno, il gruppo francese ha svelato le novità in arrivo nei prossimi anni in materia di modelli a zero emissioni. Se nel 2023 arriverà la compatta Mobilize e il Kangoo elettrico per il trasporto persone, il 2024 sarà un'annata ricca di novità. Tra due anni sarà presentata una nuova Dacia elettrica, la Renault 5, la Renault 4, un C-suv Renault, la nuova Alpine elettrica e un veicolo commerciale alimentato con batterie al litio. Nel 2025 sarà il turno del secondo modello Alpine completamente elettrico.