Mercato auto in ripresa nel novembre 2023 ma le elettriche sono ancora indietro

Sono state quasi 140mila le autovetture immatricolate in Italia nel mese di novembre, un dato in crescita sullo stesso mese del 2022 del 16,2%. Continua dunque il recupero di volumi sul mercato auto italiano che segna un incremento del 20,1% sull’anno scorso e porta il gap rispetto al 2019 (pre-pandemia) al 18,1%. È dunque possibile che quest’anno le immatricolazioni superino il milione e mezzo, ancora lontano dai volumi della fase precedente il Covid, nonostante il gap di mercato sia passato in un anno e mezzo dal 30 a meno del 20%.

Bene Renault, Fiat e Toyota

In questo contesto registrano un risultato positivo, nel mese, i brand a maggiori volumi come Fiat (+7,1%, sebbene da inizio anno resti sotto i risultati del 2022), Toyota, che cresce del 10%, e Renault (+41%, supera il 5% di quota di mercato). Fa invece eccezione Volkswagen, in calo dell’11%, e il marchio Peugeot, in casa Stellantis, che registra a novembre una contrazione delle immatricolazioni di oltre il 6%.

L’inchiesta congiunturale di novembre condotta dal Centro Studi Promotor su un campione rappresentativo di concessionari mette in luce come le vendite nel corso del 2023 siano state frenate essenzialmente da tre fattori: «la situazione economica delle famiglie, aggravata dalla riduzione del potere d’acquisto per effetto dell’inflazione, i livelli decisamente elevati raggiunti dai listini e la situazione economica generale».

Auto elettriche ancora in frenata (ma non in Europa)

Resta critica la situazione delle vendite di auto elettriche la cui quota sfiora in Italia il 4% contro il 15,2%, in media, dell’Europa Occidentale, con in prospettiva un mercato caratterizzato, nei prossimi mesi, da grande cautela. Il 63% dei rivenditori sentiti dal Centro Studi Promotor infatti conferma i bassi livelli di ordini acquisiti nel mese di novembre, mentre il 33% del campione indica bassi livelli di giacenze di autovetture presso i concessionari, con difficoltà di consegna anche per vetture già ordinate.