Auto, immatricolazioni giù dell’8,8% in Italia, colpa anche del Coronavirus Fca perde terreno ma resiste e cala 6,73% - Centro Studi Promotor: tre concessionari su quattro registrano cali nei saloni e negli ordini di Filomena Greco

2' di lettura

Le immatricolazioni in Italia sono calate dell’8,8% nel mese di febbraio. L’allarme Coronavirus ha condizionato gli ultimi giorni del mese e ha frenato un mercato già in flessione. Sono state 162.793 le autovetture vendute in Italia il mese scorso, un febbraio in negativo, in linea con la performance del mese di gennaio (-5,9%). Da inizio anno il trend delle vendite registra un risultato negativo del 7,34% rispetto allo stesso periodo del 2019.

In questo contesto anche Fiat Chrysler perde terreno ma resiste rispetto all’andamento del mercato e cala del 6,73%, del 3,44% da inizio anno. Crescono nel mese, in particolare, le vendite del brand Fiat (+4,4%) e Lancia (+2,2%) mentre a febbraio segna il passo la famiglia delle Jeep (-40,3%) e delle Alfa Romeo.

Tra gli altri costruttori europei da segnalare la tenuta di Volkswagen che aumenta dell’1,2% le vendite, con Audi che chiude il mese a 5.840 unità vendute (+2,8%), accanto a Seat e Skoda che crescono a due cifre. Tra le case francesi è la Renault che riesce a mantenere i volumi nel mese mentre scendono Peugeot (-4,3%) e Citroen.

Le preoccupazioni maggiori del settore si concentrano sugli effetti di mercato nelle prossime settimane. Dall’inchiesta congiunturale condotta dal Centro Studi Promotor guidato da Gian Primo Quagliano emerge, a fine febbraio, che il 79% dei concessionari dichiara un basso livello di affluenza nei saloni di vendita e una percentuale soltanto lievemente inferiore (75%) dichiara anche un basso livello di acquisizione di ordini.

Tra gli altri paesi europei la Francia, che ha diffuso i dati oggi, sembra essere stata meno colpita rispetto all’Italia, con le immatricolazioni a febbraio calate del 2,7% a quota 167.784 unità. Da inizio anno la frenata in uno dei proncipali mercato per l’auto in Europa è stata del 7,8%. Tiene i volumi il Gruppo Peugeot (+0,5%) con il 36,6% di quota di mercato mentre Renault cala del 9,8% (21,7% quota di mercato).