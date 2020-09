Auto, gli incentivi frenano il calo: ad agosto immatricolazioni a -0,43% Le vendite in Italia il mese scorso hanno mantenuto i volumi dello stesso periodo del 2019 ma da inizio anno la contrazione è del 38,9% di Filomena Greco

Le vendite in Italia il mese scorso hanno mantenuto i volumi dello stesso periodo del 2019 ma da inizio anno la contrazione è del 38,9%

2' di lettura

Il piano incentivi per l’auto introdotto nel mese di agosto ha frenato il crollo del mercato auto innescato da lockdown e allarme sanitario. Nel mese di agosto, le immatricolazioni sono state 88.801, lo 0,43% in meno rispetto ad agosto 2019. Non si tratta ancora di un rimbalzo o di una vera e propria inversione di tendenza, tanto che dall’inizio dell’anno il calo di registrazioni di nuove autovetture è pari al 38,9% rispetto al 2019.

Secondo il Centro Studi Promotor comunque «è in via di superamento la fase orribile del mercato auto che ha visto cadute dell’85% in marzo, del 98% in aprile e un andamento fortemente negativo quest’anno, con una perdita di fatturato per il settore stimata in 9,6 miliardi e con un calo del gettito Iva per l’Erario di 2,1 milioni».

In questa fase di recupero dei volumi Fiat Chrysler fa peggio del mercato e chiude agosto a -2,65% di immatricolazioni anche se Alfa Romeo e Jeep portano a casa una performance positiva nel mese, rispettivamente a +14,1% e 8,3% rispetto ad agosto 2019, a differenza di casa Fiat che invece perde il 6,3% di volumi. Dall’inizio dell’anno il Lingotto ha perso 130mila unità immatricolate, oltre il 40% in percentuale sull’anno prima.

Bene i brand del Gruppo Volkswagen, quasi tutti in fase di recupero nel mese di agosto con un balzo delle immatricolazioni per la casa madre di quasi il 17%, mentre tra i brand francesi emerge il buon risultato di Peugeot (+8,4%) e Citroen (+25,4%), male invece Renault che porta a casa una contrazione di immatricolazioni di quasi il 13%. Bene i brand del lusso, con Volvo che recupera oltre il 24% dei volumi, Mercedes in crescita del 6,5% e Audi dell’8,3%.

Il merito del ritorno a livelli di vendita “normali” è dovuto all’estensione degli incentivi anche a modelli a motore (con emissioni di CO2 fino a 110 g/km), con una prima tranche prevista nel Decreto Rilancio e una seconda fase collegata ad ulteriori 400 milioni di aiuti stanziati dal Decreto Agosto. La sfida nei prossimi mesi sarà quella di verificare se gli aiuti messi in campo dal Governo italiano saranno in grado di garantire al settore un recupero di volumi rispetto all’anno scorso.