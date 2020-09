Auto, indagine Quintegia: 4 italiani su 10 pronti all'acquisto online

1' di lettura

Comprare l'auto con un click, magari su Amazon. Secondo quattro italiani su 10 l'acquisto online dell'automobile è una possibilità̀ sempre più̀ concreta, anche sui siti di e-commerce. È quanto emerge dall'annuale Automotive Customer Study di Quintegia che sarà̀ presentato nel corso dell'Auto- motive Dealer Day (16 e 17 settembre). La survey evidenzia come il 41% dei consumatori sarebbe interessato ad acqui- stare una vettura direttamente sul web, un dato in crescita rispetto al 34% dello scorso anno e rafforzato dall'indagine su un campione di persone tra i 18-54 anni che si dichiarano pronte a comprare l'auto da remoto nell'80% dei casi. I siti ufficiali delle Case si confermano la scelta più̀ sicura per il 78% degli intenzionati all'acquisto online, seguiti da quelli dei concessionari (50%) e dai professionisti dell'e- commerce (15%), con Amazon che conquista la fiducia del 44% dei potenziali e-buyer e dell'85% del campione “smart”. La comodità̀ della gestione da casa (51%), la trasparenza dell'offerta (29%) e la convenienza economica (28%) sono le motivazioni a favore dell'acquisto online, mentre tra le ragioni del no prevalgono la necessità del supporto di una persona esterna (dal 62% del 2019 al 53% di quest'anno), il bisogno di vedere l'auto (29%) e la paura di non riuscire a gestire le fasi amministrative dell'acquisto (19%).