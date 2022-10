Auto, intesa Ue sullo stop alle auto inquinanti dal 2035

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accordo tra Eurocamera, Consiglio Ue e Commissione - il cosiddetto trilogo - sul taglio alle emissioni inquinanti per auto e van a partire dal 2035. L’intesa è stata trovata dopo quattro ore di discussione e certifica che, a partire dal 2035, non saranno ammesse nel mercato auto di nuova produzione a combustione interna, ovvero a benzina, diesel e metano. L’intesa, di fatto, è quella finale. Il testo, che fa parte del pacchetto Fit for 55, deve passare però dalla ri-approvazione della Plenaria dell’Eurocamera prima di entrare in vigore.

Il testo finale dovrebbe indicare come obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni di Co2 -15% per il 2025 e -55% per le auto; -50% per i furgoni per il 2030, rispetto ai valori 2021.

Dovrebbe essere inclusa una deroga ai produttori «di nicchia» o a quelli che producono meno di 10 mila veicoli all’anno, consentendo loro di essere dotati di motore a combustione fino al 2036. Questa clausola, talvolta denominata «emendamento Ferrari», andrà a beneficio in particolare dei marchi di lusso. Tra i punti aperti nella trattativa anche la posizione dei veicoli ibridi e ai carburanti alternativi, la creazione di un fondo di transizione per aiutare il settore automobilistico nella transizione all’elettrico.