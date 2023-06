Auto, investimenti in crescita a 616 miliardi ma l’era della Cina è già qui

«Abbiamo quasi messo alle spalle la crisi delle forniture di semiconduttori», ha affermato Dario Duse, Emea co-leader, automotive and industrial practice & Coutry head Italy di AlixPartners, spiegando che nel 2025 la produzione di semiconduttori sarà a livelli tali da rispondere pienamente alla domanda del comparto auto.

Redditività in frenata

Quanto alla profittabilità del business, l’aumento delle materie prime e dei costi dell’energia non aveva intaccato la redditività dei produttori mondiali di auto, che avevano ottenuto una marginalità record grazie al “pricing power” e con i rincari in parte assorbiti dalla filiera, in particolare dai fornitori di componenti. Con la fine del 2022 e l’inizio del 2023, da questo punto di vista, AlixPartners ha notato una inversione di tendenza. Da una parte il “pricing power” dei produttori si sta attenuando, dall’altra, alcuni rincari si sono trasferiti dai fornitori di componenti ai produttori di auto, che hanno visto aumentare i loro costi.

Prendendo in esame i primi 25 produttori di auto nel mondo, la redditività (Ebitda) al primo trimestre 2023 si è attestata in media al 12,1% dei ricavi dal 15,5% del primo trimestre 2022. Mentre, l’Ebitda dei primi 50 gruppi della componentistica mondiale nel primo trimestre 2023 si attestato in media al 10,3% dei ricavi, dal 10,1% dello stesso periodo del 2022. Fenomeno inverso per l’indebitamento. Se nel 2022, rispetto al 2021, l’indebitamento dei primi 25 produttori di auto al mondo è calato in media dell’8%, quello dei primi 300 fornitori di componenti è salito del 27%, a causa soprattutto dell’incremento degli investimenti per l’elettrico, che ancora non hanno visto un ritorno.





