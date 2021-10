Auto a km0, i 10 modelli più venduti online

La Jeep Renegade è l'auto a km0 più venduta online, davanti a Fiat 500 e Panda.

Quasi sono le auto km0 più vendute online? Sul gradino più alto del podio si piazza la Jeep Renegade, seguita da Fiat 500 e Fiat Panda. La classifica si riferisce alle auto km0 più vendute negli ultimi sei mesi, come riportato dai dati raccolti dall'Osservatorio brumbrum. Per quanto riguarda motorizzazioni e trasmissioni, per queste vetture l'alimentazione più venduta è sempre il benzina con il 42,4%. Il diesel è lontano, staccato di oltre 15 punti percentuali. Chiudono il podio le ibride, sempre più in crescita anche in questo settore. Quarto il GPL, poi metano ed elettrico, che continua a migliorare le sue vendite, anche se i numeri rimangono ancora molto bassi. Per quanto riguarda la trasmissione, la quota di mercato del cambio automatico si ferma al 25,5%, con il manuale che ha il restante 74,5%. Con l'aumento di ibride ed elettriche, anche nel mercato delle km 0, vedremo sempre più una crescita delle vetture con trasmissione automatica.

