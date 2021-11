Auto, l’elettrico scuote le Borse: l’assalto ai big è solo all’inizio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo cinque sedute euforiche dal giorno della ricchissima Ipo da 12 miliardi del 10 novembre, anche per la matricola Rivian è arrivato il momento di tirare il fiato. Parecchio. E non da sola. Con Rivian ha frenato a Wall Street (dove l’indice del settore Automobiles ha fatto segnare un +3%) anche Lucid, l’altra start-up miracolosa dell’auto elettrica, il settore che ha tutto per essere l’Eldorado dei prossimi dieci anni.

La casa di Irvine, California, ieri ha innestato una brusca retromarcia perdendo...