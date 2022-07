Auto per l’estate / Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross si è recentemente rinnovata sul fronte dell'estetica e della dotazione di bordo. Abitabilità, modularità e capacità del bagagliaio sono gli highlights di C5 Aircross. L'abitacolo trasmette una sensazione di spazio grazie alla plancia dallo sviluppo orizzontale, all'ampio tunnel con vani portaoggetti (fino a 33 litri nei diversi alloggiamenti) e alla generosa console centrale. C5 Aircross propone un'ampia offerta di personalizzazione con 30 diverse combinazioni per gli esterni e cinque ambienti interni proposti con colori e materiali complementari dai toni luminosi e caldi. Il comfort globale è ottenuto grazie a due principali innovazioni: le sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi e i sedili avvolgenti Advanced Comfort. Il C-Suv Citroën propone una modularità unica per il segmento grazie a 3 sedili posteriori individuali scorrevoli, inclinabili da 19 a 26° e ribaltabili per creare un piano di carico piatto. Il volume del bagagliaio è best in class con una capacità da 580 a 720 litri con i sedili della seconda fila in posizione e fino a 1.630 litri reclinando i sedili posteriori. Al passo con i tempi, C5 Aircross si presenta con una plancia dominata dal display digitale da 12”3' e da un Touch Pad da 8'' con schermo capacitivo e dispone di 20 sistemi di assistenza alla guida ADAS di ultima generazione. Nel dettaglio la versione selezionata è la Citroen C5 Aircross Hybrid 225 Ë-Eat8 Feel è unga 450 cm, larga 186 cm, alta 169 cm con un bagagliaio da 460 a 1.510 litri. Nella versione Hybrid 225 Ë-Eat8 Feel costa 42.350 euro con motorizzazione ibrida plug in di 1.598 cc (Euro 6d-Temp) capace di erogare una potenza massima di 165 kW/225 cavalli ed una coppia massima di 360 Nm a 2.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 43 litri. Le emissioni di CO2 sono di 41 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 225 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.845 kg.

