Auto per l’estate / Ford Edge

La Ford Edge entra in classifica tra le 15 auto per l'estate 2022 grazie ad una capacità di carico a partire da oltre 600 litri. L'ultima generazione del Suv europeo di Ford è più tecnologico, ringiovanito esteticamente e con dotazioni ed equipaggiamenti Premium. Nuove le fanalerie, la griglia anteriore e i cerchi in lega. La Edge ha portato al debutto il sistema Ford Co-Pilot 360 che integra numerosi sistemi di ausilio alla guida tra cui l’Adaptive Cruise Control con Funzione Stop and Go, il Lane Centring Assist e l'innovativo Evasive Steering Assist che provvede ad evitare collisioni dovute a veicoli fermi in carreggiata. Nuovo anche il sistema di trazione integrale che normalmente sfrutta la sola trazione anteriore, a vantaggio dei consumi, per poi intervenire trasferendo motricità anche alle ruote posteriori in caso di bisogno, in soli 10 millisecondi. A bordo fa il suo ingresso il nuovo sistema di intrattenimento Sync3, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Nel dettaglio la versione selezionata è la Ford Edge 2.0 EcoBlue Start&Stop Awd ST-Line è lunga 483 cm, larga 218 cm, alta 174 cm con un bagagliaio da 602 a 1.847 litri. Nella versione 2.0 EcoBlue Start&Stop Awd ST-Line costa 52.900 euro con motore a gasolio di 1.996 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di /190 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 64 litri. Le emissioni di CO2 sono di 156 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 203 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.030 kg.

