Auto per l’estate / Honda Civic

La nuova Honda Civic garantisce una buona capacità di carico nonostante la linea hatchback. Nell'anno del suo 50° anniversario l’11ª generazione dell'auto divenuta icona, che è stata in grado fin dalla sua nascita nel 1972 di conquistare i cuori di oltre 27 milioni di appassionati in tutto il mondo attraversando intere generazioni, è ora venduta nella sola motorizzazione Full Hybrid, che completa la gamma Honda, totalmente elettrificata nel 2022. La nuova Civic è stata progettata per garantire che il suo propulsore e:Hev (Hybrid Electric Vehicle), lo sterzo e le sospensioni siano in grado di offrire prestazioni esaltanti che assicurano la stabilità e il piacere di guida. Il risultato è un’auto che combina un’esperienza di guida entusiasmante a livelli di consumi ed emissioni altamente competitivi. L’auto è dotata dalla versione più avanzata del propulsore Honda e:HEV, composto da una batteria agli ioni di litio ad alta densità di potenza, due compatti e potenti motori elettrici e un benzina da 2.0 litri a ciclo Atkinson di nuova progettazione. Per aumentare il piacere di guida e la risposta dell’auto, una nuova logica di controllo “winding control” assicura che il funzionamento del motore a combustione sia mantenuto durante le curve su strade tortuose. Questo permette all’auto di offrire un’accelerazione istantanea, capace di regalare una sensazione di assoluta dinamicità. In autostrada, la coppia aggiuntiva e la guida elettrica offrono un’accelerazione potente ma silenziosa nei sorpassi, per un viaggio più rilassante. Nel dettaglio la versione selezionata è la Honda Civic e:HEV Sport è una Berlina 4 porte 5 posti della Honda lunga 455 cm, larga 180 cm, alta 141 cm con un bagagliaio da 410 a 1.220 litri. Nella versione e:Hev Sport costa 35.300 euro con motorizzazione elettrica extended range di 1.993 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 135 kW/184 cavalli ed una coppia massima di 315 Nm a 4.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 113 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.533 kg.

