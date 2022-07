Auto per l’estate / Ineos Grenadier

Capacità in offroad ai vertici del listino e tanto spazio a bordo per caricare tutta la famiglia e i bagagli. Grenadier è un moderno mezzo da lavoro 4X4 concepito, progettato e costruito secondo i più elevati standard a livello mondiale. Grenadier è disponibile in tre configurazioni: nelle versioni Utility Wagon due e cinque posti e Station Wagon a cinque posti. Grenadier è stato pensato per chi cerca un robusto mezzo da lavoro concreto e razionale, ma dotato di tutto il comfort, la raffinatezza e gli equipaggiamenti di serie che gli automobilisti di oggi si aspettano. La versione due posti ha un vano di carico piatto a tutta lunghezza con uno spazio utile ad ospitare un Europallet standard (1.200 mm x 800 mm), mentre la versione cinque posti offre un equilibrio ottimale tra capacità di carico e trasporto passeggeri. Grenadier è uno strumento di lavoro altamente performante con trazione integrale permanente, riduttore a due velocità e differenziale centrale bloccabile di serie. Tutte le versioni possono essere personalizzate grazie a una vasta gamma di optional e accessori. Nel dettaglio la versione selezionata è la Grenadier Station Wagon Trialmaster Edition è unga 490 cm, larga 193 cm, alta 204 cm con un bagagliaio da 1.152 a 1.645 litri. Nella versione Station Wagon Trialmaster Edition costa 71.990 euro con motore a benzina di 2.998 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 210 kW/286 cavalli ed una coppia massima di 450 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 90 litri. Le emissioni di CO2 sono di 342 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.736 kg.

Per saperne di più clicca sul listino