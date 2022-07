Auto per l’estate / Jeep Grand Cherokee

Bagagliaio in grado di superare i 2.200 litri per la nuova Jeep Grand Cherokee. Proposta in Europa esclusivamente in versione 4xe plug-in Hybrid, la quinta generazione della Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, presenta una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrido plug-in, un nuovo design degli esterni, nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all'avanguardia che rappresentano un'anteprima nel segmento dei SUV full-size a livello globale. Dotata di sistemi all'avanguardia, la nuova Grand Cherokee 4xe è stata progettata in ogni sua parte per offrire una capability off-road senza eguali e una dinamica di guida sicura. I sistemi di trazione 4x4 (Quadra-Trac II e Quadra-Drive II), le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain assicurano le leggendarie capacità 4x4 del marchio Jeep. L'architettura completamente rinnovata si combina al profilo aerodinamico della carrozzeria per garantire migliori prestazioni, maggiore sicurezza e affidabilità, riducendo al contempo il peso, i livelli di rumorosità e vibrazioni. Progettata per offrire il massimo in termini di sicurezza, comfort e praticità per i passeggeri, la nuova Grand Cherokee 4xe offre una dotazione ricca di contenuti tecnologici e funzionalità di ultima generazione. Nel dettaglio la versione selezionata è la Jeep Grand Cherokee 2.0 Atx 4xe Overland, lunga 491 cm, larga 197 cm, alta 185 cm con un bagagliaio da 1.068 a 2.205 litri. Nella versione 2.0 Atx 4xe Overland costa 89.000 euro con motorizzazione ibrida plug in di 1.995 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 279 kW/380 cavalli ed una coppia massima di 637 Nm a 3.000 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 72 litri. Le emissioni di CO2 sono di 69 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 210 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.415 kg.

