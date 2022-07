Auto per l’estate / Mercedes Classe T

La Mercedes Classe T rientra tra le auto ideali per le vacanze 2022 grazie alla generosa capacità di carico abbinata ad una lunghezza contenuta in quattro metri e mezzo. Con la Classe T, Mercedes Benz propone una vettura caratterizzata da massimi livelli di comfort che va a inserirsi nel segmento delle multispazio offrendo un’accattivante opportunità di ingresso nel mondo della Casa della Stella. Il modello coniuga multifunzionalità e ampi spazi con un equipaggiamento di alta qualità: dal sistema di infotainment Mbux di serie, al freno di stazionamento elettrico, passando attraverso cerchi in lega leggera da 17” (disponibili a richiesta), sistema Keyless Go o illuminazione di atmosfera, fino agli appoggi degli schienali in rivestimento sintetico Artico/Microcut. Grazie a diversi elementi decorativi la Classe T si contraddistingue per caratteristiche dell’equipaggiamento estremamente versatili. Un equipaggiamento di sicurezza completo di serie, con sette airbag e numerosi sistemi di assistenza alla guida, la rendono una vettura moderna e affidabile ideale per famiglie e tutti gli amanti delle attività nel tempo libero. Nel dettaglio la versione selezionata è la Mercedes-Benz Classe T 180d, lunga 450 cm, larga 186 cm, alta 185 cm con un bagagliaio da 520 a 2.127 litri. Nella versione T 180d Executive costa 27.850 euro con motore a gasolio di 1.461 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/116 cavalli ed una coppia massima di 270 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 54 litri. Le emissioni di CO2 sono di 144 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 13,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.563 kg.

Per saperne di più clicca sul listino