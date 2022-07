Auto per l’estate / Porsche Macan

Ottime prestazioni su strada, spazio a bordo da famiglia e al tempo stesso doti in fuoristrada in grado di raggiungere anche le spiagge più isolate. La nuova generazione di Macan si presenta con prestazioni incrementate, design affilato e un nuovo concept di comando. I nuovi modelli offrono un ampio spettro tra il massimo comfort delle sospensioni e le prestazioni dinamiche da auto sportiva. Il telaio è stato ulteriormente ottimizzato: la Macan reagisce ora in modo ancora più sensibile e diretto alla situazione di guida e alle condizioni della strada, fornendo al conducente un feedback ancora migliore tramite il volante. L’abitacolo della Macan si avvale di una console centrale moderna ed elegante. Il suo concetto di comando con superfici touch al posto dei pulsanti tattili conferisce al cockpit una struttura chiara. L’orologio analogico sulla parte superiore del cruscotto fa ora parte della dotazione di serie. Macan offre molte funzioni e servizi online di serie, che vengono controllati dal display touch full Hd da 10,9” del Porsche Communication Management o tramite comando vocale. Il suv adotta i nuovi volanti sportivi multifunzione e GT della 911 e della Panamera. Nel dettaglio la versione selezionata è la Porsche Macan S, lunga 470 cm, larga 192 cm, alta 162 cm con un bagagliaio da 458 a 1.503 litri. Nella versione Macan S costa 77.288 euro con motore a benzina di 2.894 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 280 kW/380 cavalli ed una coppia massima di 520 Nm a 1.850 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 65 litri. Le emissioni di CO2 sono di 265 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 259 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.005 kg.

