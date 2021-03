Auto, l’Europa non riparte e perde il 23% di immatricolazioni da inizio anno

Meglio del mercato fanno sia Bmw (-13,1%) che Toyota (-11,8%) mentre Daimler, con il brand Mercedes, perde il 20% a differenza di Smart in forte recupero grazie alla gamma di full electric. Va male anche Ford, -22%, mentre l’unica eccezione nell’intero comparto è rappresentata dalle performance di Volvo che con oltre 23mila auto immatricolate nel mese cresce dell’1,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

La mappa delle alimentazioni

Gli incentivi introdotti in diversi paesi a sostegno delle auto ricaricabili hanno modificato la struttura del mercato. Nel periodo gennaio-dicembre 2020, nell'area EU/EFTA/UK - come rileva l’elaborazione di Acea e Anfia - sono state immatricolate circa 12 milioni di nuove autovetture: le immatricolazioni di auto diesel registrano un calo del 35,2%, quelle a benzina del 37,6% mentre le autovetture ad alimentazione alternativa hanno registrato un aumento del 70,5%.

Il mercato delle alimentazioni alternative totalizza nel complesso oltre tre milioni di immatricolazioni, pari a una quota del 25,4% sul totale mercato, più che raddoppiata in un anno visto che era dell’11% nel corso del 2019. Le ricaricabili in particolare sono aumentate del 143%, con una quota di mercato all’11,5%, accanto alle ibride tradizionali (12,2%). È la Germania il primo paese per volumi, con 736.041 nuove immatricolazioni nel 2020 e una quota di mercato del 25,2%.

La Germania si conferma inoltre il mercato leader in Europa per le auto ricaricabili - full electric e ibride plug in – con 394.943 nuove registrazioni nel 2020, pari al 13,5% del mercato tedesco e pari a un terzo dell’intero mercato europeo delle auto “alla spina”. Nella classifica dopo la Germania ci sono Francia, Uk e Norvegia.