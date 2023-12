Auto, l’Europa rallenta: +6% di immatricolazioni dopo mesi in doppia cifra

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Rallenta la crescita del mercato dell’auto in Europa (Ue, Efta e Uk) dopo tredici mesi con incrementi double digit arrivati nel quadro delle robusta inversione di tendenza iniziata ad agosto dell’anno scorso. Nel mese di novembre le immatricolazioni sono cresciute del 6%, da inizio anno i volumi hanno recuperato il 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a quota 11 milioni e 799.842 autovetture, ancora sotto i livelli ante-crisi

del 18,9%.

Pesa in Europa la frenata della Germania (-5,7%) e il fatto che il mercato stia smaltendo l’accumulo di ordini per vetture generato dalle difficoltà produttive per le carenze di chip e semiconduttori. Senza dimenticare, come evidenzia il Centro Studi Promotor di Gian Primo Quagliano il peso dell’inflazione che in Italia ha fatto aumentare i prezzi delle autovetture del 34,3% nel periodo 2019-2022.

Loading...

Tra le case produttrici, Stellantis e Toyota fanno peggio del mercato e registrano a novembre un risultato negativo rispettivamente del 2,8 e del 7%. Volkswagen registra una crescita delle immatricolazioni del 9,2% grazie al contributo dei brand Skoda, Seat e Cupra mentre in casa Stellantis pesano le prestazioni negative di Fiat e Peugeot a fronte di buoni volumi in capo a Jeep, Alfa Romeo e Lancia.

Meglio del mercato fanno sia Mercedes che Bmw, mentre crollano del 15% le immatricolazioni di Ford. Tesla continua la sua corsa, cresce nel mese il doppio della media, +12%, e si avvicina da inizio anno alla quota del 3% di mercato.

La quota di auto full electric nel mese ha continuato a crescere, del 4,9% nell’intera area, superando il numero di auto alimentate a diesel immatricolate sia nel mese di novembre che nel periodo gennaio-novembre.Ma il mercato dell’elettrico resta fortemente condizionato dalla presenza di incentivi tanto che la frenata della Germania è stata determinata dallo stop agli aiuti, con un crollo delle vendite di auto elettriche (-22,5%) e di ibride plug-in (-59,3%).