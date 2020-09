L’auto rallenta la caduta ma perde un terzo delle vendite da inizio anno Fca e Psa perdono quasi il 40% da inizio anno ma il Lingotto rallenta la contrazione tra luglio e agosto – In primo piano in Italia il tema incentivi di Filomena Greco

L’Europa dell’auto non è ripartita nei mesi estivi ma ha semplicemente rallentato la caduta. Lo dicono i dati diffusi dall’Acea, l’associazione che a Bruxelles riunisce le aziende della componentistica automotive. Dopo il calo del 39,5% nel primo semestre dell’anno, a luglio ed agosto il mercato ha continuato a frenare rispettivamente del 3,7% e del 17,6%. Da inizio anno le vendite hanno perso un terzo dei volumi rispetto al 2019, con cali in tutti i mercati dell’area, nessuno escluso.

La politica degli incentivi concentrata sui modelli a basse emissioni adottata da numerosi paesi – Francia, Germania e Italia in primis – non è riuscita ad invertire la tendenza di mercato innescata da lockdown e pandemia, con una situazione che resta pesante tanto per i produttori quanto per componentisti e dealer.

Tra i principali gruppi, fa eccezione soltanto Bmw che porta a casa un risultato positivo sia a luglio (+19%), che ad agosto (+6,3%), con perdite da inizio anno pari al 24%. Renault recupera a luglio (+8,8%) ma torna a scendere in agosto (-22,8%). Sono proprio Psa ed Fca però a chiudere gli otto mesi con il risultato peggiore, rispettivamente -39,6% e -38,6%, peggio del mercato. Nel mese Fiat Chrysler in particolare cala del 7,2% (luglio) e del 6,9% (agosto), comunque in recupero rispetto ai mesi precedenti.

Con un market share sceso nel 2020 a 5,7, il Lingotto occupa la posizione numero otto nella classifica dei produttori, prima di Ford e dopo Toyota. In proiezione, il futuro gruppo Stellantis vanterà, con i dati aggiornati ad agosto 2020, una quota di mercato di poco superiore al 20%, a cinque punti dal Gruppo Volkswagen che da inizio anno conta il 30,6% di immatricolazioni in meno.

Nei principali mercati europei, che da soli concentrano quasi il 70% delle immatricolazioni, il risultato peggiore lo fa registrare la Spagna (-40,6% da inizio anno), seguita dal Regno Unito (-39,7%), Italia (-38,9%), Francia (-32%) e Germania (-28,8%). L’Italia però ad agosto segna un buon risultato, con una contrazione delle immatricolazioni che si ferma allo 0,4% grazie agli incentivi alla rottamazione introdotti dal Decreto rilancio, con le modifiche che hanno sostenuto l’acquisto di modelli a motore termico fino a 110 grammi per chilometro di emissioni di CO2.