Auto, l’Europa registra ancora una crescita delle immatricolazioni del 14,1%

Per la prima volta, evidenzia l’Acea (Associazione dei produttori auto europei), in Europa occidentale la percentuale di immatricolazioni di auto elettriche ha superato la quota delle vetture diesel. Merito in alcuni casi anche di incentivi generosi e della spinta, sulle auto elettriche, delle flotte aziendali. Discorso a parte va fatto per l’Italia dove gli operatori aspettano una revisione degli incentivi destinati alle auto alla spina.

