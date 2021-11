Auto per le flotte, le novità del mese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lexus NX 450+. Motorizzazione ibrida plug-in

La motorizzazione plug-in hybrid arriva sulla nuova Lexus NX 450h. Completamente rinnovata a partire dalla piattaforma inedita rispetto al passato, cambia nello stile nei contenuti offrendo dotazioni hi-tech connesse, materiali premium e un pacchetto Adas di livello 2. La versione 450h+ è spinta dal quattro cilindri ibrido da 2,5 litri Atkinson abbinato a due motori elettrici da 134 kW all’anteriore e 40 kW al posteriore per una potenza di sistema di 309 cavalli con trasmissione Cvt e trazione integrale elettrica intelligente E-Four. Grazie alla batteria da 18.1 kWh assicura una percorrenza in elettrico da 69 a 76 km nel ciclo combinato Wltp e da 89 a 98 chilometri nel ciclo urbano.

Bmw Serie 2 Active Tourer . Monovolume con più spazio

Cresce nelle dimensioni e nei contenuti la nuova monovolume firmata Bmw. Attesa nel 2022, la nuova Serie 2 Active Tourer si aggiorna nello stile, nello spazio a bordo, nella tecnologia e nelle motorizzazioni. A bordo spiccano i grandi schermi da 10,25 pollici per la strumentazione e da 10,7” per l’infotainment, mentre sparisce la manopola dell’iDrive sul tunnel centrale. Al debutto a febbraio saranno disponibili quattro motorizzazioni, tutte a trazione anteriore: benzina, diesel e due mild hybrid.A metà del 2022 arriveranno due versioni plug-in hybrid a trazione integrale 245 e 326 cavalli con 80 chilometri di autonomia in modalità 100% elettrica. Adas di livello 2.

Bmw Serie 2 Active Tourer

DS 4. Design dalla forte personalità

Il quarto modello del marchio francese debutta nel segmento delle berline compatte premium con un lungo elenco di novità, a partire da un design dalla forte personalità. Lunga 4,40 metri, larga 1,85 metri e alta 1,47 metri, la novità transalpina nasce sulla versione aggiornata della piattaforma Emp2 e naturalmente è disponibile anche con motorizzazione ibrida plug-in. Complessivamente le motorizzazioni sono quattro, tutte abbinate al cambio automatico a 8 marce, partendo dai due benzina da 130 e 180 cv e il diesel 1.5 da 130 cavalli. Al vertice dell’offerta l’unità phev da 225 cavalli con 55 km modalità completamente elettrica.A bordo arrivano interni connessi.