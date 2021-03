Auto, in Lombardia bonus esauriti in un giorno e mezzo

Il ruolo delle moto

Sono ancora disponibili invece le risorse del bando per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori a zero emissioni, partito con una dotazione di 1,8 milioni di euro da spendere entro il 30 giugno.

Nel caso in cui non si esaurissero entro quella data, il bando prevede che gli avanzi verrebbero impiegati indistintamente per auto e moto, riaprendo l’erogazione per le prime. Ma è un’ipotesi molto improbabile e comunque si tratterebbe di soldi che finirebbero in poche ore.

L’ipotesi del rifinanziamento e il ruolo dello Stato

L’assessore regionale all’Ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, ha parlato di successo oltre le aspettative, aggiungendo: «Valuteremo nei prossimi giorni insieme al presidente della Regione Attilio Fontana, alla Giunta e in base alle interlocuzioni con il Governo se sussistono le condizioni di poter integrare il bando con ulteriori risorse».

Una frase dalla quale traspaiono le difficoltà di un eventuale rifinanziamento: il bando appena chiuso era atteso dalla scorsa estate ed era rimasto fermo in attesa che arrivassero i fondi dallo Stato. Quindi ora la Regione Lombardia dovrebbe trovare risorse proprie o fare pressing sul Governo, che comunque potrebbe non rispondere in tempi rapidi. Anche perché a Roma arrivano costantemente da due anni richieste di tutta la filiera dell’automotive per finanziare incentivi nazionali per le vetture che emettono fino a 165 g/km di CO2 (e quindi estesi a non pochi motori a combustione tradizionali): quelli attualmente in corso, partiti il 18 gennaio, dovrebbero esaurirsi entro marzo.

Proseguiranno solo gli incentivi nazionali per elettriche e ibride plug-in (emissioni da 0 a 60 g/km di CO2). E comunque non è detto che durino tutto l’anno: contrariamente al primo biennio di applicazione di queste agevolazioni, la maggior disponibilità di modelli di questo tipo e la minor diffidenza del pubblico verso le auto a propulsione alternativa ha accelerato il ritmo di utilizzo del fondo dedicato a questi modelli. Il 2021 è l’ultimo anno del triennio sperimentale previsto dalla legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) per questo tipo di agevolazioni.