Auto di lusso, arrivano le formule per il noleggio libero e flessibile

Con il programma Drive Monthly, invece, il cliente sceglie liberamente per quanti mesi noleggiare la vettura senza legarsi ad una società di noleggio a lungo termine ma, qualora volesse, può prolungare la durata del noleggio secondo le sue necessità, cambiando l'auto quando vuole, tutto con una semplice carta di credito. Drive Weekend propone dei pacchetti per week-end; mentre con il programma Drive All Season si è liberi di scegliere il tipo di auto che si vuole guidare in base alla stagione, magari scegliendo la comodità e il comfort di un Suv in inverno e la sensazione di libertà che solo una cabrio sa regalare in estate.



I servizi ideati dalla società di noleggio sono studiati per offre la possibilità di liberarsi della proprietà dell'auto e di tutti i costi ad essa collegati. Eliminando i vincoli di durata, Drive Prime soddisfa inoltre la richiesta di sempre maggiore libertà e flessibilità, assicurando il lusso di poter guidare sempre il top di gamma e le ultime novità del mercato senza obblighi e limitazioni.