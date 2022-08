Auto di lusso, crescita annua fino al 14%. I super ricchi cinesi al centro del boom

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Rappresenta una fetta minima, il 2-3%, di un mercato globale da 80 milioni di vetture (nel 2021 e probabilmente anche 2022) di nuova immatricolazione. Ma è anche la parte destinata a garantire la maggiore crescita (Cagr) nel prossimo decennio: da un minimo dell'8% per i listini compresi tra 80mila e 149mila dollari fino al 14% per le supercar da 500mila dollari in su (che vuol dire fino a 3-4 milioni). Tutto questo contro il meno entusiasmante +1% del grande segmento del non lusso. La stima è di ...