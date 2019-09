Auto, mercato ancora in calo (-3,1). Corrono suv e auto green. Fca in discesa

Per Fca agosto è stata un mese pesante: Alfa Romeo ha perso il 68.87%, Jeep il 27,04%, mentre Fiat registra un calo dell’8,37 per cento. Tra i dati degni di nota, c'è quello di Lancia, che brilla ancora con un rialzo del 95,77%, pur con un solo modello: l’intramontabile Ypsilon con 2.500 esemplari (poco meno di tutte le Audi o Bmw, quasi mille in più di Suzuk,che grazie al mild hybrid mettono a segno un incremento che sfiora il 20 per cento). Per comprendere l'andamento delle vendite di Fca nel mese, va ricordato che il 31 agosto è stato l'ultimo giorno utile per targare le vetture con omologazione Euro 6C e 6D temp. Al contrario di molti altri costruttori, nei mesi scorsi FCA ha costantemente immatricolato le auto Euro 6C e 6D temp evitando così di dover gestire in questi ultimi giorni un massiccio stock e dover ricorrere ai cosiddetti km0 per smaltirlo, sacrificando in questo modo volumi e quota a favore della redditività delle vendite.

Fiat Chrysler Automobiles in agosto immatricola quasi 20.800 vetture per una quota del 23,35%, in crescita tuttavia di 1,1 punti percentuali rispetto al risultato ottenuto a luglio 2019. Nel progressivo annuo le registrazioni FCA sono 321.700 e la quota è del 24,3%.

Sul fronte del premium, oltre al citato brand dei casa dei quattro anelli, Mercedes registra un rialzo del 25%, Bmw si “accontenta” di un +8,43% mentre la controlla a Mini vede crescere le immatricolazioni del 14,16 per cento. I suv sostengono le vendite di Jaguar Land Rover con il primo marchio che cresce di quasi il 50% (e qui pesa anche l'elettrica I-Pace, auto dell'ano del 2019), mentre Land Rover conquista il 74,44% di targhe in più (grazie a Modelli come la nuova Evoque e la Velar).



Nel mondo dei generalisti, Ford evidenzia un dato in calo: -6.85% e qui probabilmente ha inciso un’offerta di suv in via di rinnovamento (arriva la Puma e la nuova Kuga), mentre sul fronte ibrido le novità arriveranno tra qualche mese. Il gruppo Psa (Peugeot, Citroën, Ds e Opel) perde il 2,8% . Male Renault -39,05 mentre brilla la sua Dacia che cresce di quasi il 30%. Tra i giapponesi non brilla Nissan (-28,83%), ma qui pesa la fine del ciclo di vita di Juke (il nuovo modello sarà svelato il 3 settembre). In calo le coreane con Hyundai che perde oltre il 18% e Kia il 5,6 per cento.



«In uno scenario già difficile per il mercato auto – afferma Michele Crisci, Presidente dell'Unrae, l'Associazione delle Case automobilistiche estere – l'Unrae auspica che al più presto possa essere pienamente operativo un nuovo Governo, e che questo voglia mettere finalmente e seriamente nella sua agenda il rilancio del settore automotive, uno dei comparti cardine della nostra economia, che ormai da troppo tempo sta soffrendo una crisi ben più grave di quella dell'economia in generale».

Secondo l’Unrae è assolutamente necessario che le esigenze di finanza pubblica, pur imprescindibili, non vedano ancora una volta l'auto nel mirino del fisco, con misure punitive che puntano a fare cassa con accise, bolli, tasse e imposte varie, colpendo consumatori e imprese al tempo stesso. Parimenti, è sempre più urgente l'esigenza di una strategia di lungo periodo, mirante al rinnovo dell'attuale parco circolante tra i più vetusti d'Europa, un problema serissimo e non più rinviabile, tanto sotto il profilo ambientale che sotto quello della sicurezza.