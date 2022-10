Auto, il mercato cresce (dato parziale) in Italia del 2,8% a settembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ministero dei Trasporti comunica un dato «parziale» relativo alle immatricolazioni di autovetture nel mese di settembre, dato che sarà perfezionato e reso noto il prossimo 6 ottobre. Le registrazioni di auto nuove sarebbero 108.247, il 2,8% in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Una serie di problemi di connettività telematica ai servizi erogati dal Dipartimento della Mobilità sostenibile sarebbero all’origine del problema, con volumi comunque ancora parziali per il mese appena trascorso.

Il dato dunque conferma l’inversione di tendenza registrata già il mese scorso, a cui hanno contribuito gli incentivi varati dal Governo e operativi dalla primavera scorsa. Il ministero comunica anche i trasferimenti di proprietà di auto usate, un indicatore in forte aumento per le difficoltà e i ritardi nelle consegne di autovetture nuove.

Le compravendite di auto usate sono risultate quasi 4 volte rispetto all’acquisto di autovetture nuove. Nel mese di settembre in particolare i passaggi di proprietà sono stati 388.414, quasi il 30% in più dell’anno scorso. «Il volume globale delle vendite mensili, pari a 496.661, ha interessato per il 21,79% vetture nuove e per il 78,21% vetture usate», sottolinea il Mims nella sua nota.

La Fiat Panda si conferma la più venduta in Italia con oltre 7.300 esemplari acquistati. In seconda posizione, con la metà dei volumi, compare la Lancia Ypsilon, in terza posizione la Fiat 500.