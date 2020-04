Auto, il mercato italiano è fermo (-98%): le case chiedono aiuto al Governo Secondo una stima di Unrae, mercato Italia in aprile è praticamente azzerato (-98%) La filiera chiede aiuto al governo di Mario Cianflone

2' di lettura

Il coronavirus ha fermato l’auto. Nel vero senso della parola, perché il lockdown con i concessionari chiusi e vendite online marginali ha di fatto azzerato il mercato italiano dell'auto che è fermo, con 2.073 unità immatricolate sino a venerdì scorso.

L’Unrae, cioè l'associazione dei costruttori stranieri, per l'intero mese di aprile stima una contrazione delle immatricolazioni intorno al 97%-98%. Praticamente il mercato dell’auto non esiste più

«3 o 4 mila auto che siano, il confronto con le 175mila unità dello stesso mese dell'anno passato lascia sbigottiti». È quanto afferma Michele Crisci, presidente dell'Unrae che ribadisce un punto chiave “C'è bisogno di un'azione senza precedenti del Governo, a supporto della filiera della distribuzione, che ha visto azzerarsi i ricavi da ormai 2 mesi”.

Le richieste dell’Unrae per le auto

Le misure proposte per le autovetture, sia di natura contingente sia strutturali, e comunque risultanti in una riduzione dell'impatto ambientale e nella maggiore sicurezza della circolazione, possono essere ricapitolate come segue:



Ecobonus: introduzione terza fascia (emissioni 61-95 g/km di CO2) e aumento importi unitari degli incentivi seconda fascia (21-60 g/km CO2), con aumento dotazioni fondo (fino al 2021)