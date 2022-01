Auto, il mercato resta al palo: volumi del 2021 a -23,9% sul 2019

Sollecitazioni per un Piano per la transizione all’elettrico

In assenza di interventi immediati ed efficaci, la previsione del Centro Studi Promotor per il 2022 è di 1.500.000 immatricolazioni. «Se così fosse, nel triennio 2020-2022 verrebbero immatricolate in Italia 4.339.708 contro il livello minimo di sei milioni che sarebbe necessario per evitare un ulteriore decadimento del nostro vetusto parco auto». Le criticità sul mercato dell’auto, dunque, sono destinate a perdurare.

«In questo quadro tutt'altro che rassicurante - commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - è assolutamente necessario che venga varato,come si è fatto in altri paesi, un progetto organico di transizione all'elettrico articolato in un piano triennale di incentivi per l’acquisto con rottamazione di vetture euro 6d con emissioni di CO2 contenute e per l'acquisto, con o senza rottamazione, di vetture elettriche». Misure strutturali, dunque, in piedi per un triennio, con una dotazione di almeno tre miliardi complessivi, da affiancare a interventi per accompagnare la riconversione di una parte dell’indotto auto italiano.