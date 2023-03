Auto, il mercato riparte: a febbraio +17,5% di immatricolazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Continua la fase di recupero del mercato auto che registra in Italia a febbraio 130.365 immatricolazioni, con un incremento del 17,5% sullo stesso mese del 2022. La crescita nel primo bimestre dell’anno è pari al 18,25%, si accorcia dunque leggermente la distanza rispetto alla fase precedente al Covid, sebbene il gap sul 2019 sia ancora pesante, con un -24,7%. L’inversione di tendenza risale ad agosto scorso, dopo tredici variazioni mensili negative consecutive il mercato ha iniziato una fase di recupero.

«La rotta imboccata dal mercato dell'auto è dunque quella giusta, ma la meta è ancora molto lontana», fa notare il Centro Studi Promotor diretto da Gian Primo Quagliano. «Occorrerebbe dunque una forte accelerazione della ripresa» aggiunge Quagliano, ripresa che secondo i concessionari interpellati dal Centro Studi Promotor nel quadro della inchiesta congiunturale mensile è attualmente ostacolata da diversi fattori.

Loading...

Il primo, nell'immediato, è l’esaurimento dei fondi per gli incentivi alle auto con emissioni di CO2 da 61 a 135 grammi al chilometro (indicato come fattore di freno dal 73% dei concessionari), a seguire ci sono l'insufficiente disponibilità di auto (64% degli intervistati), la situazione economica generale e i livelli dei prezzi raggiunti dalle automobili. La “ripresina” in atto, secondo Gian Primo Quagliano, continuerà e il mercato potrà chiudere il 2023 intorno al milione e mezzo di autovetture immatricolate.

Tra i top brand per volumi, Fiat chiude il mese con 15.300 immatricolazioni, il 4, 7% in meno rispetto a gennaio 2022 mentre Volkswagen cresce nelle vendite di oltre il 50% con all’attivo due punti di quota di mercato in più rispetto all’anno scorso. Anche Peugeot segna il passo e perde oltre il 6% delle immatricolazioni mentre Renault recupera oltre il 28% delle vendite.

In casa Stellantis vanno bene le vendite per Jeep (+32%) e Alfa Romeo, che grazie a Stelvio triplica i volumi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra i brand Premium, crescono Audi (+27,3 %), Bmw (+4,6%), Mercedes (+23,7%) e Volvo. Crescite importanti anche per i volumi di Maserati, Jaguar e Tesla. Mentre continua la penetrazione di mercato da parte di auto cinesi attraverso i brand MG (mille auto immatricolate, più del doppio rispetto all’anno scorso) e Link&Co (che triplica i volumi).