Auto, il mercato risale la china: in Italia a novembre il 14,7% di immatricolazioni in più

Incentivi

Gli operatori continuano a chiedere un adeguamento della politica sugli incentivi sostanzialmente alla luce di un fatto: in Italia la quota di auto full electric è in fase di ridimensionamento negli ultimi mesi, sotto la soglia del 4% delle vetture immatricolate raggiunta nel 2021, contro il 14% di Germania e Uk e il 12% della Francia.

Occorre che, «accanto a robusti incentivi per l'acquisto di elettrico – evidenzia Quagliano – vi siano anche incentivi per l'acquisto di vetture ad alimentazione tradizionale di ultima generazione, con emissioni di CO2 inferiori a 135 grammi per chilometro.

Secondo la rilevazione periodica di Acea, nei tre trimestri dell’anno, da gennaio a settembre, le auto full electric hanno superato la soglia di un milione di unità, in crescita del 25%, mentre le plug in hanno perso l’11% dei volumi. Nel cumulato gennaio-settembre, sono stati immatricolati prevalentemente modelli elettrificati, con le seguenti quote di mercato: 20,4% per le ricaricabili – il 12,1% full electric e l’8,3% per le ibride plug in - accanto ad una quota del 23,7% per le ibride tradizionali. Nel complesso sono tre milioni e 649.066 le vetture ibride ed elettriche, il 44,1% del mercato.