Auto, il mercato soffre in Europa: meno 4 milioni di auto da gennaio A novembre immatricolazioni in calo del 13,5%, volumi in calo del 26,1% da inizio anno - Fiat Chrysler fa meglio del mercato, Jeep cresce del 15% di Filomena Greco

Nuove auto 2021, ecco i modelli in arrivo

A novembre immatricolazioni in calo del 13,5%, volumi in calo del 26,1% da inizio anno - Fiat Chrysler fa meglio del mercato, Jeep cresce del 15%

2' di lettura

La pandemia picchia forte sul mercato auto europeo, con il mese di novembre che registra in media un calo del 13,5%, che trascina il dato da inizio anno a quota 10,7 milioni di immatricolazioni, il 26,1% in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Soffrono i principali mercati per l’auto, con il risultato peggiore registrato dalla Spagna che accusa una contrazione del 35,3%, seguita dal Regno Unito che da inizio anno perde il 30,7% dei volumi. Poi è la volta dell’Italia che registra un calo congiunturale del 29%, con una stima di chiusura dell’anno - del Centro Studi Promotor - a -28%.

Quarta per entità del calo è la Francia che accusa a fine novembre una contrazione del 26,9% mentre regge un po’ meglio il mercato tedesco che da inizio anno fa segnare una contrazione delle immatricolazioni pari al 21,6%. Impatto attutito grazie al piano incentivi varato dal Governo. Nel mese di novembre vanno male Francia e Spagna mentre Italia e Germania contengono i cali. In valore assoluto mancano all’appello quasi 4 milioni di autovetture nell’intera area, compresa Efta e Regno Unito.

Loading...

Le performance dei produttori

Tra le case produttrici, cala del 14% Volkswagen e tra i brand della casa tedesca fa eccezione soltanto Audi che cresce dell’1,1%. Male anche le francesi, Psa – meno 12% – e Gruppo Renault, -14,2%. Fa meglio del mercato Fiat Chrysler, che contiene le perdite a quota -4% grazie soprattutto alla performance del marchio Jeep che cresce di oltre 15 punti percentuali. Meglio del mercato anche Bmw, che perde nel mese l’8% delle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2019.

Male Daimler, che contrae i volumi nel mese di oltre il 15%, con Hyundai che segna -20,1% a novembre. Tra le asiatiche Toyota registra nel mese una contrazione al di sotto dei due punti percentuali mentre da inizio anno registra un calo dei volumi del 15,6% mentre le altre case oscillano tra il 20 e il 30%.

«Il mercato europeo dell’auto si conferma fortemente penalizzato dalle ripercussioni dell'epidemia da coronavirus e le prospettive per il 2021 – sottolinea Gian Primo Quagliano a capo del Centro Studi Promotor – sono condizionate anche e soprattutto dalle misure di sostegno all’auto varate dai governi».