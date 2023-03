Biocarburanti, l’Italia chiede tempo. Ma secondo fonti Ue i negoziati non verranno riaperti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli ambasciatori degli Stati presso l’Ue hanno approvato la decisione di inserire il regolamento sugli standard Co2 per le auto e i furgoni nuovi dal 2035 (stop ai motori endotermici alimentati con benzina e diesel) nell'ordine del giorno della riunione di martedì dei ministri dell'Energia. Lo ha annunciato la presidenza svedese dell’Unione. L'obiettivo è l'adozione finale del testo. L'Italia aveva chiesto di rinviare il voto in Consiglio per approfondire la dichiarazione sugli e-fuels che la Commissione allegherà allo stop alle auto inquinanti dal 2035.

La dichiarazione, si spiega, cambia sostanzialmente le condizioni per interpretazione ed attuazione del regolamento e l’Italia ritiene che gli Stati debbano avere il tempo di riflettere. La richiesta di Roma, però, non è stata accolta.

In mattinata si era così espresso un alto funzionario Ue: «Il regolamento sulle emissioni CO2 delle auto non sarà riaperto e questa è la base per procedere eventualmente con la decisione» di approvarlo, ha detto il funzionario rispondendo alla domanda se il negoziato sullo stop alle auto a motore termico verrà riaperto per includere i biocarburanti, come sta chiedendo l’Italia, oltre ai carburanti sintetici, su cui è stato raggiunto l’accordo con la Germania.

«Penso che la Commissione dovrà comunicare cosa farà parte dell’accordo raggiunto con la Germania durante il fine settimana, è una dichiarazione che doveva essere fatta dalla Commissione e che non è disponibile al momento», ha aggiunto il funzionario.

Mentre i carburanti sintetici (e-fuels) erano già previsti nel ’considerando 11’ del regolamento, i biocarburanti sembrano esulare dall’ambito del provvedimento, in quanto non al 100% ’neutrali’ in termini di emissioni di CO2.