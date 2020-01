Auto per neopatentati / Fiat 500

A dodici anni dalla sua rinascita, la mitica Fiat 500 si aggiorna e diventa più elegante, raffinata e tecnologica. Sono numerosi i tratti inediti della nuova 500, tutti studiati per valorizzarne l'originalità, e al contempo conferire al modello uno stile ancora più unico e moderno. Su tutti i nuovi proiettori anteriori con luci diurne a led, le luci posteriori, i colori, la plancia, il volante ma soprattutto i materiali e i particolari estetici utilizzati per conferire alla 500 due anime ben distinte a seconda dell'allestimento: quella più votata all'eleganza o quella maggiormente sportiva. Il tutto restando fedele all'inconfondibile stile 500 dell'icona lanciata per la prima volta nel 1957 e rinnovata nel 2007.

Per chi ha 18 anni e ha conseguito la potente è possibile guidare la versione con powertrain 1.2 litri da 69 cv.



