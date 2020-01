Auto per neopatentati / Kia Picanto

Le nuove linee stilistiche di Picanto sono in linea con gli ultimi dettami stilistici del brand, su tutti la rinnovata calandra “tiger nose” a sviluppo orizzontale. Le dotazioni tecnologiche, tra cui spicca il sistema di frenata autonoma di emergenza, sono da segmento superiore. Gli interni appaiono molto curati sia dal punto di vista ergonomico che di qualità. Ampia la gamma di abbinamenti cromatici sia per l'esterno (sono 11 le colorazioni disponibili), sia per gli interni di questa cittadina che include tutte le doti della attuale produzione Kia, compresa la garanzia di 7 anni.

I neopatentati possono guidare la motorizzazione da 1.000 cc da 66 cv.



PER APPROFONDIRE

● Il listino prezzi