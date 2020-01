Auto per neopatentati / Nissan Micra

La gamma di Nissan Micra è più completa che mai, grazie a nuovi motori introdotti a gennaio 2019, nuovo cambio automatico Xtronic disponibile come optional e una versione speciale sportiva. Le nuove motorizzazioni offrono migliori prestazioni, più alti livelli di efficienza, soddisfano i più rigidi standard di affidabilità e sono caratterizzati da minori emissioni di CO2. Punto di forza della vettura sono le dotazioni di sicurezza basate sulle tecnologie Nissan Intelligent Mobility. Ogni Micra offre una ricca dotazione di serie fra cui sistema di frenata d'emergenza intelligente con riconoscimento pedoni, Intelligent Trace Control, limitatore di velocità, climatizzatore, tre sistemi di fissaggio per seggiolini Isofix (anche sul sedile anteriore del passeggero), Hill Start Assist e un sistema di controllo della pressione pneumatici.

La versione adatta ai neopatentati è il benzina 1.000 cc da 71 cv.



