Auto per neopatentati / Il quadro normativo

(ANSA)

L'articolo 117 del codice della strada prevede che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 E B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Inoltre, ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t, ovvero 75 cv. Nel caso di veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW (95 cv). Vediamo ora di orientarci nelle auto per neopatentati presenti sul mercato.