Auto per neopatentati / Seat Ibiza

La quinta generazione della Ibiza è stata completamente rinnovata nello stile e negli spazi interni, totalmente riprogettati per offrire maggior comfort a tutti gli occupanti. La nuova Ibiza, la prima del proprio segmento che nasce sulla piattaforma MQB-A0 di ultima generazione del Gruppo Volkswagen, sfoggia uno stile inedito, pur rimanendo fedele al proprio spirito giovane e funzionale. Il rinnovato design reinterpreta il DNA del marchio in chiave sportiva, grazie a superfici più scolpite e accentuate, e aerodinamicamente funzionali.

Per i neopatentati sono valide le scelte del benzina un litro da 75 cv.



