Auto per neopatentati / Skoda Fabia

A quattro anni dall'introduzione della terza generazione, la city car di Skoda viene ampiamente rivisitata e resa più moderna. Per la prima volta su Fabia sono disponibili gruppi ottici con tecnologia LED davanti e dietro e, per la versione a due volumi, cerchi in lega da 18 pollici. La strumentazione di nuova concezione e i nuovi rivestimenti dei sedili rendono più attuale il look degli interni. Skoda ha arricchito poi l'offerta di sistemi di assistenza per i cambi di corsia, l'uscita dai parcheggi e commutazione abbaglianti/anabbaglianti. Novità sono le due porte USB nel vano posteriore e il sistema di infotainment Amundsen che offre il collegamento in rete con Infotainment Online, hotspot WLAN e, tramite Skoda Media Command 2.0, consente il controllo da remoto a due tablet. Con Skoda Connect è inoltre possibile bloccare e sbloccare le porte a distanza tramite smartphone, smartwatch o dal web. Una novità nell'offerta è rappresentata dal sistema di infotainment Swing Plus con display a colori da 6,5 pollici.

La versione adatta per chi ha 18 anni e conseguito la patente è il benzina un litro da 60 e 75 cv.



PER APPROFONDIRE

● Il listino prezzi