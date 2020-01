Auto per neopatentati / Toyota Yaris

Toyota Yaris si presenta rinnovata in oltre 1.000 componenti. Gli interventi interessano design, finiture interne, personalità e piacere di guida. Si parte dalla calandra a “X” per arrivare ad una scelta cromatica ampliata a 9 tinte di cui 2 inedite che si abbinano a 4 differenti tonalità anche per i rivestimenti interni. Evidente il balzo in avanti per quanto riguarda la piacevolezza e la qualità percepita grazie a materiali più piacevoli al tatto e nuovi temi cromatici. Il cruscotto ed i pannelli porta sono stati ridisegnati e si presentano con linee più pulite e gradevoli. I motori sono stati tutti rivisti all'insegna di un'ancor superiore efficienza. Su tutti il nuovo 1.0 già visto su Aygo, ma che in questo caso è già in grado di rispettare le normative Euro 6.

Adatta per i neopatentati è la motorizzazione un litro benzina da 69 cv.



PER APPROFONDIRE

