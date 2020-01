Auto per neopatentati / Volkswagen Polo

La sesta generazione della Polo si presenta sul mercato completamente rinnovata. Realizzata sulla base del pianale modulare MQB, comune a tutte le vetture Volkswagen, la nuova Polo è più lunga e più bassa rispetto alla serie precedente ma, grazie anche al passo cresciuto (pari a 2.551 mm) risulta essere più spaziosa internamente e presenta una capacità del bagagliaio superiore di 71 litri, per un totale di 351. Con il debutto dell'Active Info Display di seconda generazione, questa è la prima Polo con strumentazione interamente digitale.

Adatta per chi ha 18 anni e/o appena preso il permesso di guida sono le versioni 1 litro benzina da 65 e 75 cv.



