Auto a noleggio, L'abbonamento per la mobilità pensato per i più giovani

Agile e compatta

Xev Yoyo è una city car completamente elettrica con velocità massima di 80 km/h e autonomia fino a 150 km: dotata di tetto panoramico, piccola e agile, è una vettura ideale per gli spostamenti nei centri storici delle città. Per quanto riguarda il rifornimento, oltre che tramite ricarica tradizionale presso le colonnine o nel box di casa, le vetture sono predisposte per il ‘battery swapping' (la sostituzione di batterie scariche con altre cariche che è possibile effettuare in pochi minuti). Yoyo può percorrere 1.000 km al costo indicativo di 20 euro, permettendo un risparmio stimato medio di circa 100 euro al mese rispetto a un'auto a benzina (considerato l'attuale costo del carburante). Ha inoltre il vantaggio di poter accedere nelle ZTL e parcheggiare sulle strisce blu gratuitamente.

Un abbonamento anche per i 16enni

Il nuovo CarCloud Yoyo è il primo abbonamento in Europa utilizzabile anche dai giovani al di sotto dei 18 anni: oltre a un utente maggiorenne, la formula consente infatti di aggiungere una seconda guida, al costo simbolico di un euro al mese, così da permettere anche a chi ha compiuto 16 anni, comunque titolare di patente B1 da almeno 6 mesi, di guidare la vettura.CarCloud Yoyo ha una durata minima di 1 mese e può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi, durante i quali può essere disdetto senza penalità. Per abbonarsi basta effettuare l'iscrizione su Amazon o presso un Leasys Mobility Store, al costo di 199 euro, e convertire il voucher d'iscrizione sul sito di CarCloud. È così possibile guidare in abbonamento, a 299 euro al mese, una delle nuove minicar elettriche XEV, da ritirare presso uno dei Mobility Store di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Parma. Inoltre, con l’iscrizione a CarCloud, si hanno a disposizione 60 minuti di guida al mese del car sharing LeasysGO!, per un anno intero. Il pacchetto include 1.000 km al mese e tutti i servizi per guidare in totale tranquillità, come la polizza RC Auto, la copertura Kasko e contro il furto, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Le auto sono infine dotate di una card, con cui è possibile effettuare ricariche presso i Leasys Mobility Store in maniera gratuita.