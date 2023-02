Auto, non decollano le elettriche in Italia: bonus al palo. In un solo mese esauriti quelli per benzina e diesel

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«L’Italia è in ritardo» sulla transizione nel comparto auto e dobbiamo «accelerare sugli investimenti» ma i «tempi e modi che l’Europa ci impone non coincidono con la realtà europea e soprattutto italiana». Così il ministro dell’Industria e del Made in Italy, Adolfo Urso, a “Radio anch’io” in merito allo stop della Ue a veicoli con motori termici nel 2035.

«Con questi tempi e queste modalità - ha aggiunto - c’è un rischio occupazione e un rischio lavoro. Non abbiamo il tempo per riconvertire il nostro sistema industriale, perché siamo partiti tardi e perché sono stati fatti diversi errori in passato». In Italia ci sono 36mila punti di ricarica a fronte dei 90mila della piccola Olanda.

Loading...

Quanto agli incentivi per le macchine elettriche «sono rimasti in gran parte inutilizzati, perché le macchine elettriche costano troppo per i salariati italiani e sono oggi sostanzialmente ad appannaggio dei ricchi in Italia e noi non possiamo fare una strategia per i ricchi ma dobbiamo fare una strategia per tutti».

Esauriti bonus per benzina e gasolio a basse emissioni

In effetti sono andati a ruba in meno di un mese i 150 milioni di incentivi destinati nel 2023 alle auto ibride o benzina e gasolio a basse emissioni (veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro). Le prenotazioni da parte dei concessionari sono infatti scattate il 10 gennaio scorso. Azzerati anche i 5 milioni per ciclomotori e motocicli non elettrici.

Inutilizzati i fondi per le auto elettriche

Restano invece quasi intatti i fondi per le auto ibride plug-in (emissioni tra 21 e 60 grammi di CO2), pari originariamente a 235 milioni ora ridotti a 218,5 milioni, e quelli per le auto elettriche (con emissioni da 0 a 20 grammi di CO2), originariamente a 190 milioni oggi ridimensionati a 173 milioni. Hanno avuto un discreto successo le due ruote elettriche: gli incentivi pari a 35 milioni sono ridotti a quasi un terzo a poco meno di 12 milioni di euro.