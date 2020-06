Auto, non solo rottamazione: proposto anche stop all’eco-tassa

Leggi anche Dalla rottamazione auto al bonus vacanze, le modifiche in pista sul decreto rilancio

I grillini non cedono sull’elettrico

I Cinque Stelle puntano invece su un rafforzamento dell’attuale bonus destinato ad auto elettriche e ibride plug-in, creando una nuova fascia di modelli incentivabili (tra 61 e 95 g/km di CO2) con contributo di 2mila euro se si rottama un veicolo tra Euro 0 e Euro 4 e di mille euro senza rottamazione. Anche Italia Viva ha presentato un emendamento in tal senso. L’attuale incentivo, secondo questo schema, andrebbe rifinanziato ulteriormente rispetto a quanto già fatto nel Dl rilancio arrivato in Parlamento: con altri 150 milioni per il 2020 (rispetto a 100 stanziati) e altri 370 milioni per il 2021 (rispetto a 200). Di conseguenza le nuove tabelle degli eco-incentivi, se queste proposte andassero avanti, sarebbero le seguenti: per chi rottama 6mila euro di contributo per l’acquisto di un’auto nella fascia 0-20 g/Km di CO2, 4mila tra 21 e 60 e 2mila tra 61 e 95. In assenza di rottamazione, i contributi scenderebbero rispettivamente a a 4mila, 2,500 e mille euro.

Da un’altra forza di maggioranza, ovvero Leu, giunge poi la richiesta di incrementare con 25 milioni in due anni il fondo per le due ruote, con estensione a tricicli e quadricicli, e con ammissione per la rottamazione anche di veicoli Euro3.

La posizione del Mise e l’ipotesi noleggio a lungo termine

Complicata la posizione del ministero dello Sviluppo economico. Il titolare, Stefano Patuanelli, esponente di spicco proprio dei Cinque Stelle, è consapevole della crisi del mercato e riceve quotidiane sollecitazioni dall’industria e dall’indotto dell’automotive. Dai parlamentari del suo Movimento, tuttavia, almeno al momento, su benzina e diesel non sono arrivate aperture. In una recente informativa alla Camera, Patuanelli ha ribadito l’importanza di proseguire con le agevolazioni alla trazione elettrica, anche se, ha aggiunto, «potrebbero accompagnarsi aggiornamenti di incentivazione rispetto, ad esempio, al noleggio a lungo termine, che ha un grande appeal nel nostro Paese, anche per smaltire il parco a piazzale prodotto in questi mesi».

Le proposte dell’opposizione

Gli emendamenti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia vanno in ordine sparso appoggiando sia il rifinanziamento del bonus per l’elettrico sia la rottamazione estesa a motori benzina e diesel Euro 6, finalizzata allo smaltimento dello stock di invenduto.

Ma c’è anche convergenza tra Fratelli d’Italia (emendamento Montaruli, Trancassini, Lucaselli) e una forza di maggioranza, Italia Viva (con la proposta di Marco Di Maio), sull’innalzamento della detraibilità Iva delle spese relative alle autovetture per imprenditori e lavoratori autonomi, dal 40 al 100%.

Fdi punta anche al rafforzamento del credito di imposta per i veicoli commerciali e industriali (che ha sostituito il superammortamento fiscale). L’idea sarebbe raddoppiare sia l’aliquota, dal 6 al 12%, sia il limite di spesa incentivabile, da 2 a 4 milioni.