Auto, nuovi incentivi dal 2 novembre: bonus più alto ai redditi bassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo una lunga attesa c’è finalmente una data per la nuova versione degli eco-bonus per le auto: le prenotazioni, sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it, si apriranno dalle 10 del 2 novembre.

I concessionari potranno prenotarsi per incentivi destinati all’acquisto di nuove auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2, sulla base del Dpcm del 4 agosto adottato dal governo su proposta del ministro dello Sviluppo economico uscente Giancarlo Giorgetti.

Loading...

I requisiti

La principale novità riguarda i cittadini con un reddito inferiore a 30mila euro, che per l’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in, potranno beneficiare nel 2022 di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate. Si arriva così a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) nella fascia di emissioni 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro Iva esclusa. Fino a 6.000 con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per auto con emissioni tra 21 e 60 g/km CO2 e con prezzo fino a 45mila euro Iva esclusa.

I nuovi ecobonus spetteranno anche ai noleggiatori (e quindi alle vetture utilizzate delle imprese loro clienti) purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e, anche in questo caso, con due categorie in base al livello di emissioni. Si va fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza) per l’acquisto di veicoli nella fascia 0-20 g/km di CO2 e con prezzo di listino fino a 35mila euro senza Iva. Bonus invece di 2.000 euro con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per auto nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo fino a 45mila euro Iva esclusa.

La circolare del ministero dello Sviluppo economico del 19 ottobre precisa poi che queste nuove categorie di incentivi, per l’anno in corso, riguarderanno retroattivamente gli acquisti effettuati tra la data di entrata in vigore del Dpcm 4 agosto 2022 (quindi il 4 ottobre) e il 31 dicembre 2022.