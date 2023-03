Auto, ok del Consiglio Ue allo stop per benzina e diesel dal 2035. L’Italia si astiene

Ascolta la versione audio dell'articolo

I ministri dell'energia Ue hanno approvato il regolamento che prescrive lo stop ai motori endotermici per le auto e i furgoni nuovi a partire dal 2035.

Ciò sulla scorta di una dichiarazione della Commissione al momento non resa nota che stabilisce di fatto una specie di deroga per i motori endotermici alimentari da carburanti sintetici.

L'Italia si è astenuta (dopo aver indicato fino a ieri che avrebbe votato contro) e si sono astenute pure Romania e Bulgaria. La Polonia, invece ha votato contro. Tecnicamente, il voto di astensione equivale a un voto contrario.

Cosa prevede la deroga per gli e-fuels

Dopo l'adozione del regolamento sugli standard di emissione CO2 per auto e furgoni nuovi dal 2035 (fine del motore endotermico alimentato da benzina e diesel), la Commissione presenterà un regolamento di esecuzione per le omologazioni di questi veicoli, «istituendo così un processo di omologazione solido e a prova di evasione per i veicoli che sono alimentati esclusivamente, in via permanente, con combustibili rinnovabili di origine non biologica», ovvero gli e-fuels, i carburanti sintetici.

Inoltre, la Commissione proporrà «in linea con il potere giuridico conferito nell’autunno 2023, un atto delegato che specifichi in che modo i veicoli alimentati esclusivamente da combustibili sintetici (e-fuels) contribuirebbero gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, in relazione alla regolamentazione degli standard di emissione di CO2 per autovetture e veicoli commerciali leggeri».