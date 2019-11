Auto, flotte aziendali e Km 0 spingono le vendite al rialzo del 6,7%

Secondo il Centro Studi Promotor diretto da Gian Primo Quagliano potrebbero esserci le condizioni per chiudere il 2019 in pareggio rispetto al 2018 – anno di inversione di tendenza rispetto al recupero di volumi registrato a partire dal 2014 – quota un milione e 900mila unità, comunque ancora al di sotto del 23,4% rispetto al massimo ante-crisi del 2007.

Nel quadro di un mese di ottobre in fase di recupero per le vendite di autromobili, il Gruppo Fiat Chrysler, al centro delle cronache finanziarie per l’operazione di fusione con Psa Group, perde l’1,9% , oltre il 10% se si considerano le vendite a partire da gennaio, con una quota di mercato al 23,81. Jeep e Lancia crescono nelle vendite durante il mese di ottobre , da inizio anno in particolare sono state 50.508 le Lancia vendute, il 27,1% in più del 2018.

I marchi

Tutti i principali brand automobilistici fanno segnare un aumento delle vendite nel mese di ottobre ad eccezione di Mercedes, che perde il 4,21% (-0,97% da inizio anno), Fiat (-4,7%, -13,4 da gennaio) e Opel che cede oltre il 30% sul mercato ma resta in terreno positivo nei dieci mesi. In questo contesto Volkswagen segna un balzo e chiude il mese con vendite aumentate di quasi il 37%, Ford chiude a +1,6% , Peugeot cresce di oltre il 9%, Renault supera le immatricolazioni del mese precedente di oltre 11 punti e Toyota dell’8%, grazie alla sponta sulle ibride. Bene anche i brand del lusso con Audi e Bmw in crescita a doppia cifra.

Secondo l’ultima elaborazione dell’Acea, l’associazione europea dei car maker, la tendenza nelle immatricolazioni di autovetture a propulsione alternativa è a macchia di leopardo, con una buona penetrazione delle elettriche e delle ibride in Europa occidentale e un tasso mloto basso invece nei paesi dell’Est.