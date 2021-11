Auto, il peggior ottobre di sempre in Europa. Un terzo delle immatricolazioni in meno

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ancora un mese pesante per l’auto che a ottobre in Europa (Ue+Efta+Uk) perde il 29,3% di immatricolazioni rispetto al 2020 e il 34,3% rispetto al 2019, anno che ha preceduto la pandemia. Si tratta del quarto mese di fila con un risultato negativo. Un andamento fortemente condizionato dai problemi di approvvigionamento di semiconduttori in tutta l’area, fattore che ha determinato fermate produttive in molti impianti. Da inizio anno il recupero rispetto al 2020 è stato soltanto del 2,7%, in valore assoluto si tratta di circa 6mila autovetture in più immatricolate rispetto ad un periodo caratterizzato da lockdown e restrizioni pesanti nella circolazione per il Covid-19.

Calo su tutti i mercati tranne Irlanda e Cipro

Le immatricolazioni sono calate in tutti i mercati tranne che in Irlanda e Cipro, e se si guardano i risultati nel periodo gennaio-ottobre si scopre che la stessa Germania è sotto di oltre il 5% rispetto alle immatricolazioni registrate nel corso del 2020. Nel mese Germania, Italia e Francia fanno peggio del mercato, Spagna e Uk registrano rispettivamente cali del 20,5 e del 24,6%.

Loading...

A pesare sul mercato è anche un generale indebolimento della fiducia dei consumatori, legato al riacuirsi della pandemia, un aumento dell'inflazione e in qualche paese anche da aumenti di tassazione per il settore come rileva il Centro Studi Promotor di Gian Primo Quagliano. Con il risultato di un mese di ottobre che nella serie storica rilevata dall’Acea, l’Associazione dei produttori di auto europei, è il più debole di sempre.

In calo Volkswagen, Stellantis, Renault; in controtendenza Hyundai

Volkswagen, il primo Gruppo per volumi in Europa, perde il 41,9% di immatricolazioni nel mese, con tutti i brand in territorio negativo tranne Porsche, ma mantiene in andamento positivo (+2,9%) nel periodo gennaio-ottobre. Stellantis perde a ottobre il 31,6% anche se resta a +3,2% nel periodo. Calano del 31,5% le immatricolazioni del Gruppo Renault che accumula da inizio anno un gap del 10,8% sulle immatricolazioni del 2020. Hyundai in controtendenza, con le immatricolazioni nel mese su del 6,7%, del 22,3% da gennaio a ottobre.

Perdono volumi anche Bmw (-22,1%), in recupero sull’intero periodo rispetto al 2020, e il Gruppo Daimler (-34,3%), sotto i volumi complessivi da gennaio ad ottobre dell’8,9% per colpa delle immatricolazioni Mercedes, in calo dell’11% da inizio anno. Toyota registra un mese negativo ma come Hyndai registra da inizio anno un recupero di oltre il 15% sul 2020.